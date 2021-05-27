Опозиціонери вирішили будувати структуру партизанського руху всередині Білорусі. Про це і не тільки в інтерв'ю 24 каналу розповість білоруський опозиціонер, ексміністр культури Павло Латушко.
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Окрім цього, обговоримо історію із затриманням засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка та поглинання Білорусі Росією.
Інтерв'ю дивіться на ютуб-каналі 24 каналу 27 травня о 19:00. Не пропустіть!
Затримання Протасевича: коротко
- 23 травня літак, який прямував до Вільнюса, здійснив екстрену посадку в Мінську. На його борту був засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
- Літак зупинили через нібито бомбу на його борту. Однак після обшуків її так і не знайшли, однак, силовики затримали Романа Протасевича та його дівчину.
- Проти журналіста відкрили одразу кілька кримінальних справ. Як відомо, йому загрожує до 15 років ув'язнення.