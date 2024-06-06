Журналист RISE Moldova Владимир Тхорик рассказал 24 Каналу, что представители молдавской спецслужбы следили за Игорем Горганом все время, пока он был командующим молдавской армии. Они неоднократно замечали контакты с представителями российской разведки.
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Связи Горгана с Россией
Владимир Тхорик отметил, что как только Игорь Горган получил высокую должность в молдавской армии, то в первую очередь совершил визит в российское посольство.
Такие действия указывали на приверженность молдавского чиновника к России. Он часто заявлял, что стоит перекрыть границу с Румынией из-за того, что они поставляют в Украину боеприпасы. Горган буквально призывал российских представителей прийти и "освободить" Молдову,
– подчеркнул он.
Преступления экс-начальника генштаба Молдовы
Журналист отметил, что Игорь Горган, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, работал в представительстве ООН в Молдове. Он руководил безопасностью отдела, которое занималось проблемами беженцев.
У него была вся информация о том, кто из украинских беженцев приезжает в Молдову. Он знал принципы работы ООН с ними,
– высказался он.
Арестуют ли предателя
По словам Владимира Тхорика, Игорь Горган пока не получил запрета на выезд из Молдовы, однако он может сбежать в Приднестровский регион.
Сейчас неизвестно, где он находится. Возможно, его арестуют. В Молдове возник серьезный скандал из-за этого. Горган сливал России информацию с ограниченным доступом, в частности о перемещении молдавских военных и цели украинских визитов, это похоже на измену Родине,
– сказал журналист.
Ситуация в непризнанном Приднестровье
- Днем 5 апреля 2024 года в непризнанном Приднестровье снова заявили об "атаке вражеского беспилотника". В Молдове уже прокомментировали этот вымышленный инцидент. Пророссийские сепаратисты не впервые сообщают о нападении на воинскую часть.
- Непризнанное Приднестровье снова выдумало себе вражеский беспилотник, который, мол, атаковал воинскую часть у границы с Украиной. В ГУР тем временем утверждают, что это провокация. В так называемом ведомстве государственной безопасности самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики жалуются на еще один дрон.
- Россия сообщила о нападении беспилотника на военную базу в Тирасполе, распространив кадры и видео с места происшествия. В то же время в Молдове установили, что Москва снова пытается навязать миру свой фальшивый нарратив.