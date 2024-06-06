Журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик розповів 24 Каналу, що представники молдовської спецслужби наглядали за Ігорем Горганом весь час, допоки він був командувачем молдавської армії. Вони неодноразово помічали контакти із представниками російської розвідки.

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Зв'язки Горгана Із Росією

Володимир Тхорик зазначив, що як тільки Ігор Горган отримав високу посаду у молдавській армії, то найперше здійснив візит до російського посольства.

Такі дії вказували на прихильність молдавського чиновника до Росії. Він часто заявляв, що варто перекрити кордон із Румунією через те, що вони постачають в Україну боєприпаси. Горган буквально призивав російських представників прийти та "звільнити" Молдову,

– наголосив він.

Злочини ексначальника генштабу Молдови

Журналіст зауважив, що Ігор Горган, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, працював у представництві ООН в Молдові. Він керував безпекою відділу, яке займалось проблемами біженців.

У нього була вся інформація про те, хто з українських біженців приїжджає в Молдову. Він знав принципи роботи ООН з ними,

– висловився він.

Чи заарештують зрадника

За словами Володимира Тхорика, Ігор Горган поки не отримав заборони на виїзд з Молдови, проте він може втекти у Придністровський регіон.

Зараз невідомо, де він перебуває. Можливо, його заарештують. В Молдові виник серйозний скандал через це. Горган зливав Росії інформацію з обмеженим доступом, зокрема про переміщення молдавських військових та мету українських візитів, це схоже на зраду Батьківщини,

– сказав журналіст.

Ситуація у невизнаному Придністров'ї