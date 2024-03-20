Так, опубліковане відео, на якому FPV-дрон нібито влучає у гелікоптер Мі-8, виявилося звичайним відеомонтажем. Про це зазначив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос.

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Це ворожа ІПСО

За словами Єфроса, заяви російських пропагандистів про "приліт" у невизнаному Придністров'ї є частиною дезінформаційної кампанії, покликаної спричинити паніку, страх, та почуття невпененості у громадян.

"Це монтаж, вибуху не було абсолютно", – наголосив посадовець.

Слід зауважити, що OSINT-спільнота і спеціалісти з відеомонтажу також детально розібрали фото і відео вибуху. Вони запевнили, що фото відретушували, а дрон, який начебто, поцілив у гелікоптер, просто "домалювали".

Фахівці вказали на цікаву деталь. Перед ударом FPV-дрон зникає, лопаті гвинта не рухаються після вибуху, а опісля – під гелікоптером можна побачити спалах пального.

Довідка: Ще на початку року в Інституті вивчення війни попереджали про те, що Кремль планує здійснити кампанію з дезінформації проти Молдови. Для цього окупанти вдадуться до провокацій на території невизнаного Придністров'я.

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