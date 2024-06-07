Скандал с поцелуями в Ровненском ТЦК: экс-военком Ярмошевич получил новую должность

Бывшего начальника Ровненского ТЦК и СП назначили командиром новой бригады. Сейчас он прибыл в высший штаб для получения распоряжений.

Говорится об Александре Ярмошевиче, который в конце марта попал в скандал. Так, в сети опубликовали кадры, как глава Ровненского ТЦК и СП целовался с сотрудницами.

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Скандальный начальник ТЦК из Ровно получил новую должность

После скандала и увольнения из ТЦК и СП Ярмошевича отправили на фронт. Как пишут в СМИ, он уже вернулся и станет командиром новой бригады. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении журналистов ТСН.

В то же время в комментарии ZAXID.NET Ярмошевич подтвердил, что его действительно назначили на должность командира бригады. Сейчас он прибыл в высший штаб для получения распоряжений, однако другие подробности раскрывать не стал.

Часть будет формироваться с нуля и может быть расположена в любом месте. Я еще даже не принял должность, поэтому не знаю, откуда у журналистов такая информация,

– сказал Ярмошевич в комментарии изданию.

Как заявляют журналисты ТСН, бывшего руководителя Ровненского ТЦК якобы перевели в Ужгород. Впрочем, Ярмошевич эту информацию не подтвердил.

Скандал с главой Ровненского ТЦК