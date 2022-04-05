Экс-офицер армии США Пейн много лет сотрудничает с Кремлем, – ЦПД
Кремль продолжает использовать бывших военных США для распространения дезинформации относительно Украины в иностранных СМИ.
Такую информацию сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в своем телеграм-канале.
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В сообщении ЦПД говорится, что бывший офицер американской армии Дэвид Пейн много лет сотрудничает с правительством России.
Тезисы пророссийского "эксперта"
После полномасштабного военного вторжения России в Украину Дэвид Пейн распространял в иностранных СМИ дезинформацию.
- "Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не провоцировать Россию на еще большую агрессию"
- "Украина должна отдать РФ Крым и Донбасс во избежание Третьей мировой войны"
Также среди информационных вбросов "американского аналитика" было и то, что НАТО может исключить из альянса Латвию, Литву и Эстонию.
Западные "эксперты" на службе у Кремля / Инфорграфика ЦПД
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что все эти заявления не имеют ничего общего с реальностью. Верхушка России годами выстраивала свою пропагандистскую кампанию для дискредитации цивилизованного мира, прибегая к подкупу и вербовке даже западных чиновников.Совет от ЦПД: будьте осторожны и тщательно проверяйте всю информацию, даже ту, что распространяют иностранные СМИ.
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