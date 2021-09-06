Экс-офицера "Омеги" будут судить за расстрелы на Институтской

Бывшего военного из спецотряда "Омега" будут судить по делу о расстрелах 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве. Речь идет об офицере Владимире Косенко.

Прокуроры направили в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении спецназовца "Омеги".

Читайте также Позволил "Беркуту" штурмовать Майдан: кто может быть причастен к известному решению судьи Аблова

Экс-военного "Омеги" будут судить за расстрелы на Институтской

Акт направили в отношении бывшего офицера, пулеметчика отдельного отряда специального назначения и борьбы с терроризмом "Омега"… по факту совершения убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на Институтской,

– говорится в сообщении.

По информации следствия, бывший военный "Омеги", действуя совместно и согласованно с сотрудниками так называемой "черной роты Беркута", непосредственно принял участие в расстреле протестующих на Институтской.

По информации Адвокатской совещательной группы, из оружия обвиняемого убили Олега Ушневича и ранили Виталия Гукова.

Фигурант дела – Владимир Косенко

Речь идет о бывшем офицере "Омеги" Владимире Косенко.

Следствие считает, что он был среди 3 спецназовцев в черной форме (без желтых повязок), которые 20 февраля отходили вместе со спецротой "Беркута" от Октябрьского дворца вверх по улице Институтской, а потом стреляли из-за снежной и бетонной баррикады.