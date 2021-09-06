Прокурори скерували до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо спецпризначенця "Омеги".

Читайте також Дозволив "Беркуту" штурмувати Майдан: хто може бути причетний до відомого рішення судді Аблова

Ексвійськового "Омеги" судитимуть за розстріли на Інститутській

Акт скерували щодо колишнього офіцера, кулеметника окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом "Омега"…за фактом скоєння вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на Інститутській,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, колишній військовий "Омеги", діючи спільно та погоджено зі співробітниками так званої "чорної роти Беркуту", безпосередньо взяв участь у розстрілі протестувальників на Інститутській.

За інформацією Адвокатської дорадчої групи, зі зброї обвинуваченого вбили Олега Ушневича і поранили Віталія Гукова.

Фігурант справи – Володимир Косенко

Мовиться про колишнього офіцера "Омеги" Володимира Косенка.

Слідство вважає, що він був серед 3 спецпризначенців в чорній формі (без жовтих пов'язок), які 20 лютого відходили разом зі спецротою "Беркуту" від Жовтневого палацу вверх по вулиці Інститутській, а згодом стріляли з-за сніжної та бетонної барикади.

Слід пам'ятати! Протягом 18 – 21 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві відбулося криваве протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Під час нього загинули 82 людини.