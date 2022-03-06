Экс-посол США в России призывает отдать Украине 70 истребителей из стран-соседей

В первые дни войны России против Украины нам пообещали предоставить 70 истребителей. Однако этого до сих пор не случилось.

Экс-посол США в России Майкл Макфол призвал лидеров НАТО немедленно отправить все истребители МИГ в Украину. Всего таких 70 штук, из них 27 только в Польше.

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И как только Польша, Болгария, Румыния и Словакия пошлют эти самолеты, другие страны НАТО должны направить воздушное подкрепление к этим прифронтовым государствам,

– подчеркнул Макфол.

Что известно об истребителях, которые могут предоставить Украине

Еще в понедельник, 28 февраля, ВСУ сообщили, что наши международные партнеры передадут нам 70 истребителей. В частности:

Болгария – 16 Миг-29 и 14 Су-25;

Польша – 28 Миг-29;

Словакия – 12 Миг-29.

Именно такие самолеты должна получить Украина, ведь наши пилоты умеют ими управлять. Канада же заявила, что не может срочно предоставить Украине самолеты, поскольку в ее арсенале нет тех, с которыми знакомы украинские пилоты.

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