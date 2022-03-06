Експосол США в Росії Майкл Макфол закликав лідерів НАТО негайно відправити всі винищувачі МІГ, які вони мають, в Україну. Всього таких 70 штук, з них 27 лише в Польщі.

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І як тільки Польща, Болгарія, Румунія та Словаччина надішлють ці літаки, інші країни НАТО мають направити повітряне підкріплення до цих прифронтових держав,

– наголосив Макфол.

Що відомо про винищувачі, які можуть надати Україні

Ще у понеділок, 28 лютого, ЗСУ повідомили, що наші міжнародні партнери передадуть нам 70 винищувачів. Зокрема:

Болгарія – 16 Міг-29 та 14 Су-25;

Польща – 28 Міг-29;

Словаччина – 12 Міг-29.

Саме такі літаки повинна отримати Україна, адже наші пілоти вміють ними керувати. Канада ж заявила, що не може терміново надати Україні літаків, оскільки в її арсеналі немає таких, з якими знайомі українські пілоти.

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