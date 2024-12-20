Экс-посол Украины назвал единственный способ завершить широкомасштабную войну

Закончить войну с Россией полностью пока невозможно. Справедливый мир, на который надеются украинцы с возвращением всех территорий, включая Крым и Донбасс, пока маловероятен.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что сейчас западные партнеры говорят не о справедливом мире и победе Украины, а именно о прекращении огня.

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Чалый добавил, что закончить войну можно при условии, если агрессор ее остановит, или если Украина вместе с партнерами принудит Россию к миру с помощью рычагов влияния.

Истощение агрессора – это единственный способ. Его неспособность дальше продолжать войну. Все говорят о следующем году как об определенной паузе, прекращения огня. В этом контексте это не просто возможно, к этому все идет,

– объяснил Валерий Чалый.

Он также отметил, что Украина сейчас находится в слабой позиции, и это необходимо изменить с помощью паузы и изменения интенсивности войны.

Как изменить ситуацию

"Нам действительно нужно выйти из широкомасштабной войны. Конечно, баланс сейчас на стороне России, потому что она привлекла Северную Корею и стратегическое оружие. Как это сделать? Я считаю, что только через усиление Украины", – добавил экс-посол.

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог планирует приехать в Украину в январе 2025 года.

Врезка! Спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог в январе посетит не только Украину, но и ряд других стран Европы. Он имел опыт в военных конфликтах и именно он был тем человеком, который призвал увеличить военную помощь Украине. Кэллог разработал план мирного урегулирования войны для Украины.

Валерий Чалый отметил, что Украине следует тщательно подготовить все факты о войне, которую Россия ведет против Украины.

"Нужно показать, что Россия применила оружие массового уничтожения против украинцев. Главное – подготовить четкую позицию до приезда Келлога в Киев, чтобы его заявления после этого были абсолютно соответствующие фактам", – подытожил Чалый.

