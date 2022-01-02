Экс-премьер Британии получил высший рыцарский орден: оппоненты считают его недостойным
Источник:The Guardian
Бывшего премьера Британии Тони Блэра удостоили рыцарского звания и теперь он стал кавалером ордена Подвязки. Правда, это сразу начали критиковать оппоненты.
Экс-лидер лейбористов стал рыцарем-компаньоном самого благородного Ордена Подвязки через 14 лет после того, как покинул Даунинг-стрит.
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Кое-кто считает, что бывший британский премьер не заслуживает на звание, учитывая ввод британских войск в Ирак во времена его премьерства в 2003 году.
Как пишет британская газета Daily Mail, петиция с требованием лишить бывшего премьера нового ордена уже собрала 100 тысяч подписей.
Чем отличился Тони Блэр
Во время своего премьерства (1997 – 2007) Тони Блэр прислал 45 тысяч британских военных в поддержку американской армии в Ираке. Это решение стало одним из самых противоречивых за 10 лет его пребывания на посту и привело к массовым протестам и обвинениям.
В 2016 году официальное расследование относительно участия Британии в иракской кампании 2003 года назвало факт вторжения в эту ближневосточную страну неоправданным. Тогда Блэр заявил, что готов нести полную ответственность за ошибки.
Были и те, кто вступились за премьера
Во время выступления в субботу, 1 января, на его защиту стал спикер Палаты общин Линдси Хойл. Он назвал предоставление ордена "соответствующей данью" Блэру и считает, что это не является политическим решением.
Чтобы люди не думали, это одна из самых тяжелых работ в мире... Всем им следует предложить рыцарство, когда они уйдут с поста премьер-министра,
– заявил Гойл.
Кто еще получил звание
Кроме Блэра, высшего рыцарского ордена Англии были удостоены:
- герцогиня Корнуольская Камилла,
- бывшая член лейбористского кабинета,
- баронесса Валери Амос.
Орден Подвязки был основан в 1348 году королем Англии Эдуардом III и является старейшей британской наградой рыцарства и признания значительного вклада в Госслужбу. Предшественник Блэра на посту сэр Джон Мейджор был последним, кто удостоился награды.