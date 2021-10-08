Экс-президент Евросовета Туск призывает соотечественников "спасти Польшу" от выхода из ЕС

Дональд Туск призвал поляков не допустить вывода Польши из Евросоюза. Этот план якобы хочет реализовать Ярослав Качиньский.

Экс-президент Евросовета и лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Туск призвал выйти в воскресенье, 10 октября, на Замковую площадь Варшавы. Политик отметил, что народу нужно спасать Польшу.

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Операция по выводу Польши из Европы, которую запланировал Ярослав Качиньский, активно началась. Если мы останемся равнодушными, то его ничто не остановит,

– заявил Туск.

Кроме того, политик заявил, что решение Конституционного суда Польши о превалировании польской конституции над нормами ЕС – это якобы измена.

Польша и ЕС: что происходит

Причиной противоречия между Польшей и ЕС стала судебная система. В частности, зимой 2019 года даже говорилось о возможном исключении страны из ЕС.

В феврале 2020 года в Польше приняли закон. В соответствии с ним можно наказывать судей, которые ставят под сомнение законность решений или кадровые назначения.

Такие действия польской стороны возмутили ЕС. Там заявили, что закон нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.

Более того, суд Европейского союза обязал Польшу немедленно остановить применение национальных положений, в которых говорится о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного Суда.

В то же время граждане Польши бастуют. Люди не хотят, чтобы в судебную систему вмешивались.

Сообщение Туска:

Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Zbieramy się w najbliższą niedzielę o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Polska jest warta naszego zaangażowania, nasza przyszłość jest tego warta!