Экс-президент Евросовета Туск призывает соотечественников "спасти Польшу" от выхода из ЕС
Источник:твиттер Donald Tusk
Дональд Туск призвал поляков не допустить вывода Польши из Евросоюза. Этот план якобы хочет реализовать Ярослав Качиньский.
Экс-президент Евросовета и лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Туск призвал выйти в воскресенье, 10 октября, на Замковую площадь Варшавы. Политик отметил, что народу нужно спасать Польшу.
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Операция по выводу Польши из Европы, которую запланировал Ярослав Качиньский, активно началась. Если мы останемся равнодушными, то его ничто не остановит,
– заявил Туск.
Кроме того, политик заявил, что решение Конституционного суда Польши о превалировании польской конституции над нормами ЕС – это якобы измена.
Польша и ЕС: что происходит
- Причиной противоречия между Польшей и ЕС стала судебная система. В частности, зимой 2019 года даже говорилось о возможном исключении страны из ЕС.
- В феврале 2020 года в Польше приняли закон. В соответствии с ним можно наказывать судей, которые ставят под сомнение законность решений или кадровые назначения.
- Такие действия польской стороны возмутили ЕС. Там заявили, что закон нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.
- Более того, суд Европейского союза обязал Польшу немедленно остановить применение национальных положений, в которых говорится о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного Суда.
- В то же время граждане Польши бастуют. Люди не хотят, чтобы в судебную систему вмешивались.
Сообщение Туска:
Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Zbieramy się w najbliższą niedzielę o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Polska jest warta naszego zaangażowania, nasza przyszłość jest tego warta!