Экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в ЕС
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал отреагировать на агрессивные действия России. В частности, экс-глава государства предложил ввести запрет на въезд в Евросоюз для всех россиян.
Источник:твитер Тоомаса Хендрика Ильвеса
Это предложение Ильвес высказал в заметке в твитере. Такой шаг следует ввести как можно быстрее, однако временно.
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До вторжения в Крым эти люди вызывающе требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит,
– заявил Ильвес.
Ильвес перечислил преступления России
Конечно, от такого наказания пострадают рядовые россияне, однако поведение России на международной арене требует ответа.
Сбивание гражданских авиалайнеров, отравление и убийства людей в Европе, вторжение и оккупация стран,
– перечислил преступления России Ильвес.
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Отметим, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали российское государство прекратить провокации вдоль украинских границ. В совместном обращении они заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
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