Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал отреагировать на агрессивные действия России. В частности, экс-глава государства предложил ввести запрет на въезд в Евросоюз для всех россиян.

Это предложение Ильвес высказал в заметке в твитере. Такой шаг следует ввести как можно быстрее, однако временно.

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До вторжения в Крым эти люди вызывающе требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит,

– заявил Ильвес.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.



Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.



Just freeze visas except for family emergencies.



It is Europe's security at stake.



Enough. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Ильвес перечислил преступления России

Конечно, от такого наказания пострадают рядовые россияне, однако поведение России на международной арене требует ответа.

Сбивание гражданских авиалайнеров, отравление и убийства людей в Европе, вторжение и оккупация стран,

– перечислил преступления России Ильвес.

Shooting down civilian airliners, poisoning and assassinating people in Europe, invading and occupying countries.



Sounds like a rogue pariah state to me. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Обратите внимание! Тоомас Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год. Возглавлял Социал-демократическую партию. Политик полностью поддерживает проевропейский курс Украины, осудил сооружение "Северного потока-2".

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Отметим, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали российское государство прекратить провокации вдоль украинских границ. В совместном обращении они заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.