Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликав відреагувати на агресивні дії Росії. Зокрема, ексглава держави запропонував ввести заборону на в'їзд до Євросоюзу для всіх росіян.

Таку пропозицію Ільвес висловив у дописі у твітері. Такий крок слід ввести якнайшвидше, проте тимчасово.

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До вторгнення в Крим ці люди зухвало вимагали безвізового режиму з Євросоюзом. Треба просто заморозити всі візи, крім екстрених випадків в родині. На кону безпека Європи. Досить,

– заявив Ільвес.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.



Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.



Just freeze visas except for family emergencies.



It is Europe's security at stake.



Enough. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Ільвес перерахував злочини Росії

Звісно, що від такого покарання постраждають пересічні росіяни, проте поведінка Росії на міжнародній арені вимагає відповіді.

Збивання цивільних авіалайнерів, отруєння та вбивства людей у Європі, вторгнення та окупація країн,

– перелічив злочини Росії Ільвес.

Shooting down civilian airliners, poisoning and assassinating people in Europe, invading and occupying countries.



Sounds like a rogue pariah state to me. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Зверніть увагу! Тоомас Ільвес був президентом Естонії з 2006 по 2016 рік. Очолював Соціал-демократичну партію. Політик повністю підтримує проєвропейський курс України, засудив спорудження "Північного потоку-2".

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Глави МЗС Прибалтики заявили про підтримку України

Зазначимо, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали російську державу припинити провокації вздовж українських кордонів. У спільному зверненні вони заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.