Експрезидент Естонії закликав заборонити росіянам в'їзд до ЄС
Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликав відреагувати на агресивні дії Росії. Зокрема, ексглава держави запропонував ввести заборону на в'їзд до Євросоюзу для всіх росіян.
Джерело:Твітер Тоомаса Гендріка Ільвеса
Таку пропозицію Ільвес висловив у дописі у твітері. Такий крок слід ввести якнайшвидше, проте тимчасово.
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До вторгнення в Крим ці люди зухвало вимагали безвізового режиму з Євросоюзом. Треба просто заморозити всі візи, крім екстрених випадків в родині. На кону безпека Європи. Досить,
– заявив Ільвес.
Ільвес перерахував злочини Росії
Звісно, що від такого покарання постраждають пересічні росіяни, проте поведінка Росії на міжнародній арені вимагає відповіді.
Збивання цивільних авіалайнерів, отруєння та вбивства людей у Європі, вторгнення та окупація країн,
– перелічив злочини Росії Ільвес.
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Глави МЗС Прибалтики заявили про підтримку України
Зазначимо, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали російську державу припинити провокації вздовж українських кордонів. У спільному зверненні вони заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
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