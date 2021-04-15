Главы МИД балтийских государств во время визита в Украину призвали Россию прекратить провокации
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали российское государство прекратить провокации вдоль украинских границ. Они также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Источник:МЗС Украины
Представители балтийских государств в совместном обращении выразили сожаление из-за военного наращивания вооруженных сил России у украинских границ и в оккупированном Крыму. Они также поддержали стремление Украины решить конфликт политическим путем.
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О чем еще говорится в заявлении
Министры иностранных дел призвали Россию прекратить провокационные действия и придерживаться международных принципов и обязательств ОБСЕ.
Мы призываем Россию прекратить свои провокации, а также развеять все беспокойства,
– говорится в заявлении.
Членство Украины в НАТО
Представители балтийских государств также поддержали стремление Украины стать членом Евросоюза и НАТО.
Они захотели украинское государство провести все необходимые реформы, чтобы достичь этой цели.
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Министры иностранных дел также обязались развивать и усиливать сотрудничество в сфере безопасности и обороны и противодействовать пропаганде и дезинформации.
Ситуация на востоке Украины: кратко
- Украинские разведчики сообщили, что Россия в течение последней недели перебросила на Донбасс 250 российских военных.
- Из-за обострения ситуации в государстве украинские власти инициировали срочные консультации с НАТО.
- В Азовском море 5 катеров Федеральной службы безопасности России устроили провокации в ночь на 15 апреля.
- Джозеф Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за действий России.
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