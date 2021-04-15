Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали российское государство прекратить провокации вдоль украинских границ. Они также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Представители балтийских государств в совместном обращении выразили сожаление из-за военного наращивания вооруженных сил России у украинских границ и в оккупированном Крыму. Они также поддержали стремление Украины решить конфликт политическим путем.

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О чем еще говорится в заявлении

Министры иностранных дел призвали Россию прекратить провокационные действия и придерживаться международных принципов и обязательств ОБСЕ.

Мы призываем Россию прекратить свои провокации, а также развеять все беспокойства,

– говорится в заявлении.

Справка. Министры иностранных дел Эстонии – Ева-Мария Лийметс, Латвии – Эдгарс Ринкевичс и Литвы – Габриэлюс Ландсбергис 15 апреля посетили Украину. Целью визита стала демонстрация солидарности с украинским государством из-за действий России.

Членство Украины в НАТО

Представители балтийских государств также поддержали стремление Украины стать членом Евросоюза и НАТО.

Они захотели украинское государство провести все необходимые реформы, чтобы достичь этой цели.

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Министры иностранных дел также обязались развивать и усиливать сотрудничество в сфере безопасности и обороны и противодействовать пропаганде и дезинформации.

Ситуация на востоке Украины: кратко