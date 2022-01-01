Экс-президент Южной Кореи вышла на свободу после почти 5 лет заключения

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе вышла на свободу. Это произошло после почти 5 лет тюремного заключения.

Пак Кын Хе приговорили к более 20 годам за коррупцию и злоупотребление властью. Из тюрьмы бывшего политика освободили 31 декабря 2021 года.

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Президент Южной Кореи помиловал экс-президента

Накануне экс-президента Южной Кореи включили в список из более 3 тысяч получателей помилования, которых власти страны планировали освободить накануне Нового года.

Мун Чжэ Ин, действующий президент Южной Кореи помиловал Пак Кын Хе на прошлой неделе. Глава государства обратил внимание на ухудшение состояния ее здоровья и выразил надежду, что освобождение экс-президента будет способствовать национальному единству.

Последний месяц Пак находилась в госпитале Сеула, где проходила лечение. Свое помилование не комментировала, но ее адвокат сказал, что Пак извинилась за то, что вызвала беспокойство общественности, и поблагодарила Мун за "трудное решение".

Заключение Пак Кын Хе: кратко

В январе 2021 года Пак Кын Хе признали виновной в многочисленных случаях злоупотребления властью, взяточничеством. Кроме более 20 лет заключения, ее оштрафовали на 17 миллионов долларов.

Верховный суд Южной Кореи поддержал приговор, вынесенный после того, как Пак признали виновной в сговоре с подругой с целью получения десятков миллиардов вон от компаний.

Заключение экс-президента Южной Кореи разделило страну, правые группы, которые выступают за Пак, устраивали митинги, призывая к ее освобождению.

69-летняя Пак Кын Хе была первым демократически избранной президентом страны. От власти ее отстранили из-за обвинений в коррупции в 2017 году.