Экс-президент Монголии в интервью 24 Каналу рассказал, что решил приехать в Украину с гуманитарной миссией, а также увидеть ужасы войны. "В Монголии мы говорим: "Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать". Поэтому я и приехал в Украину, чтобы это увидеть", – сказал Элбэгдорж.

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Экс-президент Монголии побывал на разрушенном мосту в Ирпене

Он отметил, что в Буче, Ирпене и Гостомеле смог прикоснуться к войне. Бывший президент Монголии добавил, что был сильно потрясен.

Когда я был в Буче, Ирпене и Гостомеле, в тех городах, которых коснулась война, я был очень потрясен. Я чувствовал дым от пожарищ, я чувствовал войну, мог прикоснуться к ней, ведь до этого времени большая война была очень далеко,

– рассказал Элбэгдорж.

По его словам, последним подобным конфликтом была Вторая мировая война. "А здесь эту войну, ее близость можно было буквально почувствовать. Я видел пострадавших людей, я видел уничтоженные войной дома", – сказал экс-президент Монголии.

Он выразил удивление, что люди достаточно быстро отстроили свои дома и пытаются стабилизировать жизнь.

"Но что действительно удивляет, то это то, как люди отстраивали свои дома, пытались сложить клочки разбитой жизни вместе. Я был на месте захоронений, где только номера, где лежат неидентифицированные люди, но за этими номерами – потерянные человеческие жизни, чьи-то родители, матери, братья и сестры. Это все очень душераздирающе", – отметил Элбэгдорж.

Ужасы, которые россияне совершили, не должны быть забыты

Он рассказал, что из своей поездки сделал один вывод – "война очень близка, и мы должны избежать этого ужаса, но вместе с тем и не забывать его ни в Украине, ни в мире".

Элбэгдорж подчеркнул, что ужасы, которые россияне совершили, не должны быть забыты.

Со времени Второй мировой войны прошли десятилетия, а люди до сих пор говорят об ужасах Холокоста. То, что сейчас происходит в Украине – это словно Холокост ХХІ века,

– считает бывший президент Монголии.

Он отметил, что был на разрушенном мосту в Ирпене, через которого люди бежали от войны.

"Очень хорошо, что этот мост остался и вместе с тем рядом строится еще один мост. Это очень символично. Я спросил у местных – вы оставите этот разрушенный мост? И они сказали – как памятку о войне. И люди, которые будут приезжать в Украину, должны его видеть. Он должен стать одним из символов войны, который люди должны узнавать с первого взгляда", – резюмировал Элбэгдорж.