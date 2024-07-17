Экс-разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО

Недавно появилась информация о том, что экс-разведчика Романа Червинского выпустят из СИЗО под залог. Впрочем, его удерживали под стражей до внесения средств.

Вчера, 16 июля, за экс-разведчика внесли залог в размере 9 миллионов гривен. Уже сегодня Червинский вышел из СИЗО.

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Червинский вышел на свободу

Вчера вечером стало известно, что за Червинского был внесен залог в размере 9 миллионов гривен. Утром 17 июля корреспонденты Суспильного сообщили, что экс-разведчик вышел на свободу.

Роман Червинский вышел из следственного изолятора,

– написали журналисты.

Также Червинский дал комментарий по поводу своего освобождения.

"Отдельно спасибо двум судьям, которые вынесли решение, потому что третий был против этого вопроса и благодарен им за то, что я увижу своих детей сегодня это самое главное для меня", – сказал он.

Червинский вышел из СИЗО: смотрите видео

Напомним, что о освобождении Червинского стало известно еще 15 июля. Впрочем, его удержали под стражей до тех пор, пока не будет внесен залог.

Что известно о деле разведчика Романа Червинского