Экс-разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО
Источник:Суспильное
Недавно появилась информация о том, что экс-разведчика Романа Червинского выпустят из СИЗО под залог. Впрочем, его удерживали под стражей до внесения средств.
Вчера, 16 июля, за экс-разведчика внесли залог в размере 9 миллионов гривен. Уже сегодня Червинский вышел из СИЗО.
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Червинский вышел на свободу
Вчера вечером стало известно, что за Червинского был внесен залог в размере 9 миллионов гривен. Утром 17 июля корреспонденты Суспильного сообщили, что экс-разведчик вышел на свободу.
Роман Червинский вышел из следственного изолятора,
– написали журналисты.
Также Червинский дал комментарий по поводу своего освобождения.
"Отдельно спасибо двум судьям, которые вынесли решение, потому что третий был против этого вопроса и благодарен им за то, что я увижу своих детей сегодня это самое главное для меня", – сказал он.
Червинский вышел из СИЗО: смотрите видео
Напомним, что о освобождении Червинского стало известно еще 15 июля. Впрочем, его удержали под стражей до тех пор, пока не будет внесен залог.
Что известно о деле разведчика Романа Червинского
- В апреле 2023 года СБУ обвинила бывшего сотрудника ГУР Романа Червинского в провале самовольной операции по вербовке российского пилота, которая привела к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.
- По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, Червинский действовал вопреки предостережениям Службы безопасности и без согласия соответствующих государственных органов. В результате российские спецслужбы получили информацию о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, что позволило армии России обстрелять аэродром.
- Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Судебные заседания по делу Червинского продолжаются в Кропивницком с 12 апреля. До этого почти год они проходили в Киеве.
- Роман Червинский называет дело против себя политическим заказом и считает его местью за раскрытие в 2021 году информации об измене на уровне Офиса президента, которая привела к срыву спецоперации по российским наемникам ЧВК "Вагнер". Он утверждает, что обвинения против него сфальсифицированы, а спецоперация была согласована.