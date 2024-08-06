Вышел из СИЗО несколько дней назад: суд снова поместил под стражу экс-руководителя Ровенского ТЦК

Ривненский городской суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Ривненского ТЦК. Дело касается умышленного содействия гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения.

В ГБР объясняли, что это четвертое подозрение экс-чиновнику. Ранее следствие говорило, что говорится о военкоме, который на днях вышел из СИЗО под залог в почти полмиллиона гривен.

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Кстати, Ровенский апелляционный суд объяснял, что говорится о военном Сергее Луцюке. Такие же данные сообщали журналисты УП.

Что известно о мере пресечения экс-руководителю ТЦК

5 августа Ровенский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки,

– заявили в ГБР.

Экс-военному сообщили о подозрении 3 августа 2024 года. Тогда же его задержали по подозрению в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. В частности, говорилось об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения.

По данным ГБР чиновнику уже сообщили о нескольких подозрениях, в частности:

задержали его впервые в июле 2023 года – тогда сообщили о подозрении по делу о избиения солдата. Тогда его обвинили в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже;

в октябре 2023 года – ГБР сообщило ему о подозрении относительно незадекларированных состояния на более чем 46 миллионов гривен.

Исследование вероятных других эпизодов его противоправной деятельности продолжилось,

– заявили в ГБР.

Там объяснили, что в июле 2023 года руководителя Ровенского ТЦК и СП отстранили от служебных обязанностей. Бывший военком находился под стражей без возможности внесения залога.

Однако на днях защита экс-чиновника обжаловала решение суда и Апелляционный суд изменил меру пресечения – экс-руководителя Ровенского областного ТЦК 2 августа выпустили из СИЗО под залог 454 200 гривен.

По данным ГБР, экс-военному может грозить до 12 лет лишения свободы.