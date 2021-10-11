Экс-собственнику "Дельта банка" вручили подозрение в растрате 1 миллиарда

Бывшему совладельцу и главе Наблюдательного совета обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуне сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества и денег на 1 миллиард гривен.

Как заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, также сообщение о подозрении получили 2 заместителей главы Совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний.

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Детали дела

В ходе расследования следователи установили сразу ряд эпизодов, которые могут свидетельствовать о незаконности действий руководства "Дельта Банка". Среди них – продажи учреждением долга без какой-либо оценки. Из-за этого 42 миллиона гривен долга тогда продали всего за 4 миллиона.

По словам Венедиктовой, благодаря корректировке остатков на счетах даже этих средств банк не получил. А покупателем дешевого кредита, уверяет генпрокурор, стала финансовая компания Лагуна. Следователи выяснили, что в этой схеме фигуранты дела также вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 миллионов гривен.

По данным следствия, Лагун также организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, которые не имели никаких активов и залогового имущества.

Активы Лагуна арестовали

Для возмещения причиненного ущерба правоохранители арестовали активы Лагуна на сумму 790 миллионов гривен. В частности, наложили арест почти на 200 земельных участков в:

Киевской,

Черниговской,

Ивано-Франковской областях.

Прокуроры уже вручили мужчине ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 миллиард гривен.

Что случилось с "Дельта банком"? Его основали в 2006 году, а ликвидировали – в 2015-м. В начале 2015 года это учреждение было четвертым по размерам активов среди 158 банков Украины. Его активы составляли более 60 миллиардов гривен. Банк признали неплатежеспособным в марте 2015 года, а уже в октябре Национальный банк это учреждение ликвидировал.

Всего правоохранители подозревают руководство обанкротившегося банка в растрате более 4 миллиардов гривен.

Добавим, что в августе 2020 года Офис генерального прокурора объявил подозрение экс-собственнику обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуне в уклонении от уплаты 33 млн гривен налогов.