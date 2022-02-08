Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Там напомнили, что сумма залога составляет около 718 тысяч гривен.
Важно Чаусу изменили меру пресечения на залог более чем в 700 тысяч гривен
По словам информированного источника, залог был внесен в понедельник, 7 февраля. После внесения этих средств на Чауса возложили ряд обязательств, в частности:
- воздерживаться от общения со свидетелями,
- сдать загранпаспорт,
- носить электронный браслет.
Срок действия обязательств – 2 месяца.
Что известно о деле ЧаусаБывший судья Николай Чаус в 2016 году получил взятку в размере 150 тысяч долларов. После этого он бежал в Молдову и просил политического убежища, однако получил отказ. Адвокат Чауса в апреле 2021 года рассказал, что экс-судью действительно похитили, а в июле его нашли в одном из сел Винницкой области. 6 августа НАБУ и САП завершили расследование по Чаусу. А 4 августа ВАКС избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Впоследствии меру пресечения Чауса сменили на залог в размере 717 тысяч 900 гривен.
Чаус дал интервью
Сразу после внесения залога экс-судья дал интервью нардепу от партии "Европейская Солидарность" Владимиру Арьеву. Во время разговора нардеп неоднократно обвинял в похищении Чауса действующую власть.
Этих потрясающих свидетельств очень боится нынешняя власть. Экс-судья Николай Чаус рассказал обо всем, что с ним произошло после похищения. Как именно похищали? На кого выбивали показания? Как издевались,
– рассказал Арьев в фейсбуке.
Он подчеркнул, что это только начало и "продолжение следует".
Чаус рассказал детали своего похищения: смотрите видео
Полный текст публикации Владимира Арьева:
Этих потрясающих свидетельств очень боится нынешняя власть. Экс-судья Николай Чаус рассказал обо всем, что с ним произошло после похищения. Как именно похищали? На кого выбивали показания? Как издевались? Посмотрите. Ссылка на мой ютуб-канал в комментариях. Это только начало. Продолжение следует.