Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Там напомнили, что сумма залога составляет около 718 тысяч гривен.

Важно Чаусу изменили меру пресечения на залог более чем в 700 тысяч гривен

По словам информированного источника, залог был внесен в понедельник, 7 февраля. После внесения этих средств на Чауса возложили ряд обязательств, в частности:

воздерживаться от общения со свидетелями,

сдать загранпаспорт,

носить электронный браслет.

Срок действия обязательств – 2 месяца.

Чаус дал интервью

Сразу после внесения залога экс-судья дал интервью нардепу от партии "Европейская Солидарность" Владимиру Арьеву. Во время разговора нардеп неоднократно обвинял в похищении Чауса действующую власть.

Этих потрясающих свидетельств очень боится нынешняя власть. Экс-судья Николай Чаус рассказал обо всем, что с ним произошло после похищения. Как именно похищали? На кого выбивали показания? Как издевались,

– рассказал Арьев в фейсбуке.

Он подчеркнул, что это только начало и "продолжение следует".

Чаус рассказал детали своего похищения: смотрите видео

Полный текст публикации Владимира Арьева:

Этих потрясающих свидетельств очень боится нынешняя власть. Экс-судья Николай Чаус рассказал обо всем, что с ним произошло после похищения. Как именно похищали? На кого выбивали показания? Как издевались? Посмотрите. Ссылка на мой ютуб-канал в комментариях. Это только начало. Продолжение следует.