Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там нагадали, що сума застави становить майже 718 тисяч гривень.

Важливо Чаусу змінили запобіжний захід на заставу у понад 700 тисяч гривень

За словами поінформованого джерела, заставу внесли у понеділок, 7 лютого. Після внесення цих коштів на Чауса поклали низку зобов'язань, зокрема:

утримуватися від спілкування зі свідками,

здати закордонний паспорт,

носити електронний браслет.

Термін дії зобов'язань – 2 місяці.

Чаус дав інтерв'ю

Одразу після внесення застави екссуддя дав інтерв'ю нардепу від партії "Європейська Солідарність" Володимиру Ар'єву. Під час розмови нардеп неодноразово звинувачував у викраденні Чауса чинну владу.

Цих приголомшливих свідчень дуже боїться нинішня влада. Екссуддя Микола Чаус розповів про все, що з ним сталося після викрадення. Як саме викрадали? На кого вибивали покази? Як знущались,

– розповів Ар'єв у фейсбуці.

Він наголосив, що це лише початок і "далі буде".

Чаус розповів деталі свого викрадення: дивіться відео

Повний текст публікації Володимира Ар'єва:

Цих приголомшливих свідчень дуже боїться нинішня влада. Екссуддя Микола Чаус розповів про все, що з ним сталося після викрадення. Як саме викрадали? На кого вибивали покази? Як знущались? Подивіться. Посилання на мій ютуб-канал ARIEV в коментарях. Це тільки початок. Далі буде.