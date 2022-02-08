Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там нагадали, що сума застави становить майже 718 тисяч гривень.

Важливо Чаусу змінили запобіжний захід на заставу у понад 700 тисяч гривень

За словами поінформованого джерела, заставу внесли у понеділок, 7 лютого. Після внесення цих коштів на Чауса поклали низку зобов'язань, зокрема:

  • утримуватися від спілкування зі свідками,
  • здати закордонний паспорт,
  • носити електронний браслет.

Термін дії зобов'язань – 2 місяці.

Що відомо про справу Чауса

Колишній суддя Микола Чаус у 2016 році отримав хабар у розмірі 150 тисяч доларів. Після цього він втік до Молдови та просив політичного притулку, однак отримав відмову. Адвокат Чауса у квітні 2021 року розповів, що екссуддю насправді викрали, а у липні його знайшли в одному з сіл Вінницької області. 6 серпня НАБУ і САП завершили розслідування щодо Чауса. А 4 серпня ВАКС обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Згодом запобіжний захід Чаусу змінили на заставу у розмірі 717 тисяч 900 гривень.

Чаус дав інтерв'ю

Одразу після внесення застави екссуддя дав інтерв'ю нардепу від партії "Європейська Солідарність" Володимиру Ар'єву. Під час розмови нардеп неодноразово звинувачував у викраденні Чауса чинну владу.

Цих приголомшливих свідчень дуже боїться нинішня влада. Екссуддя Микола Чаус розповів про все, що з ним сталося після викрадення. Як саме викрадали? На кого вибивали покази? Як знущались,
– розповів Ар'єв у фейсбуці.

Він наголосив, що це лише початок і "далі буде".

Чаус розповів деталі свого викрадення: дивіться відео

Повний текст публікації Володимира Ар'єва:

Цих приголомшливих свідчень дуже боїться нинішня влада. Екссуддя Микола Чаус розповів про все, що з ним сталося після викрадення. Як саме викрадали? На кого вибивали покази? Як знущались? Подивіться. Посилання на мій ютуб-канал ARIEV в коментарях. Це тільки початок. Далі буде.