Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там нагадали, що сума застави становить майже 718 тисяч гривень.
Важливо Чаусу змінили запобіжний захід на заставу у понад 700 тисяч гривень
За словами поінформованого джерела, заставу внесли у понеділок, 7 лютого. Після внесення цих коштів на Чауса поклали низку зобов'язань, зокрема:
- утримуватися від спілкування зі свідками,
- здати закордонний паспорт,
- носити електронний браслет.
Термін дії зобов'язань – 2 місяці.
Що відомо про справу ЧаусаКолишній суддя Микола Чаус у 2016 році отримав хабар у розмірі 150 тисяч доларів. Після цього він втік до Молдови та просив політичного притулку, однак отримав відмову. Адвокат Чауса у квітні 2021 року розповів, що екссуддю насправді викрали, а у липні його знайшли в одному з сіл Вінницької області. 6 серпня НАБУ і САП завершили розслідування щодо Чауса. А 4 серпня ВАКС обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Згодом запобіжний захід Чаусу змінили на заставу у розмірі 717 тисяч 900 гривень.
Чаус дав інтерв'ю
Одразу після внесення застави екссуддя дав інтерв'ю нардепу від партії "Європейська Солідарність" Володимиру Ар'єву. Під час розмови нардеп неодноразово звинувачував у викраденні Чауса чинну владу.
Цих приголомшливих свідчень дуже боїться нинішня влада. Екссуддя Микола Чаус розповів про все, що з ним сталося після викрадення. Як саме викрадали? На кого вибивали покази? Як знущались,
– розповів Ар'єв у фейсбуці.
Він наголосив, що це лише початок і "далі буде".
Чаус розповів деталі свого викрадення: дивіться відео
Повний текст публікації Володимира Ар'єва:
Цих приголомшливих свідчень дуже боїться нинішня влада. Екссуддя Микола Чаус розповів про все, що з ним сталося після викрадення. Як саме викрадали? На кого вибивали покази? Як знущались? Подивіться. Посилання на мій ютуб-канал ARIEV в коментарях. Це тільки початок. Далі буде.