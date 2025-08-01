Несколько дней назад в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники, что НАБУ провело обыски у экс-заместителя руководителя ОПУ Андрея Ермака - Ростислава Шурмы, по месту его жительства недалеко от Мюнхена.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос в эксклюзивном интервью для 24 Канала подтвердил эти следственно-розыскные действия.

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Детали следствия

Сейчас, по словам Кривоноса, уголовное производство в отношении Ростислава Шурмы активно расследуется. Впрочем, ни его перспективы, ни ход Кривонос комментировать пока не имеет права.

Мы ждем от немецких правоохранителей в рамках нашего международного сотрудничества отдельной информации. Для того, чтобы не повредить этому сотрудничеству с правоохранителями иностранных стран, я не буду комментировать подробно, но могу сказать, что это дело активно движется вперед,

– резюмировал Кривонос.

Важно! Все детали и полное интервью Семена Кривоноса смотрите на ютубе 24 Канала вскоре.

Заметим, что ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники писала, что обыски в квартире Шурмы прошли 15 июля. В рамках этих мероприятий у него изъяли мобильный телефон.

Журналисты назвали именно эти обыски у Шурмы "последней каплей" для Владимира Зеленского, после чего он объявил о неэффективности НАБУ и САП и подписал закон об ограничении их независимости.

Ростислава Шурму уволили с должности заместителя руководителя ОПУ в августе прошлого года. Тогда же он уехал в Германию как отец трех несовершеннолетних детей, где проживает до сих пор.