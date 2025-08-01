В НАБУ подтвердили обыски у экс-заместителя Ермака
- НАБУ подтвердило обыски у экс-заместителя Андрея Ермака, Ростислава Шурмы, по месту его жительства недалеко от Мюнхена.
Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что уголовное производство в отношении Шурмы активно расследуется, но деталей пока не разглашают из-за международного сотрудничества.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники, что НАБУ провело обыски у экс-заместителя руководителя ОПУ Андрея Ермака - Ростислава Шурмы, по месту его жительства недалеко от Мюнхена.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос в эксклюзивном интервью для 24 Канала подтвердил эти следственно-розыскные действия.
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Детали следствия
Сейчас, по словам Кривоноса, уголовное производство в отношении Ростислава Шурмы активно расследуется. Впрочем, ни его перспективы, ни ход Кривонос комментировать пока не имеет права.
Мы ждем от немецких правоохранителей в рамках нашего международного сотрудничества отдельной информации. Для того, чтобы не повредить этому сотрудничеству с правоохранителями иностранных стран, я не буду комментировать подробно, но могу сказать, что это дело активно движется вперед,
– резюмировал Кривонос.
Важно! Все детали и полное интервью Семена Кривоноса смотрите на ютубе 24 Канала вскоре.
Заметим, что ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники писала, что обыски в квартире Шурмы прошли 15 июля. В рамках этих мероприятий у него изъяли мобильный телефон.
Журналисты назвали именно эти обыски у Шурмы "последней каплей" для Владимира Зеленского, после чего он объявил о неэффективности НАБУ и САП и подписал закон об ограничении их независимости.