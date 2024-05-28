Экс-заместителю Ермака Смирнову избрали меру пресечения
Источник:САП
Бывшему заместителю главы Офиса Президента Андрею Смирнову 28 мая суд избрал меру пресечения. К экс-чиновнику применили меру пресечения в виде 10 миллионов гривен залога.
Смирнова подозревали в незаконном обогащении. Следствие выяснило, что экс-чиновник приобрел имущество стоимостью 15,7 миллиона гривен, не имея соответствующих доходов и сбережений.
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Андрею Смирнову суд избрал меру пресечения
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 28 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 10 миллиона гривен залога к бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины.
Кроме этого на Смирнова были возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения,
– отметили в САП.
В прокуратуре также отметили, что срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого продлится до 28 июля 2024 года.
Экс-заместителя Ермака подозревают в незаконном обогащении
- Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины 22 мая сообщили, что Смирнов в течение 2020 – 2022 годов приобрел активы стоимостью 17,1 миллиона гривен. Хотя при этом экс-чиновник имел официальные доходы в размере 1,3 миллиона гривен.
- В частности, говорится о незаконно полученных: 2 автомобилях, 2 мотоциклах, 3 паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье. Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его на родного брата и друга, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.
- Стоит отметить, что Андрей Смирнов был заместителем руководителя Офиса Президента Украины в период с 10 сентября 2019 по 29 марта 2024 года. Также он был членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.