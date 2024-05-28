Экс-заместителю Ермака Смирнову избрали меру пресечения

Бывшему заместителю главы Офиса Президента Андрею Смирнову 28 мая суд избрал меру пресечения. К экс-чиновнику применили меру пресечения в виде 10 миллионов гривен залога.

Смирнова подозревали в незаконном обогащении. Следствие выяснило, что экс-чиновник приобрел имущество стоимостью 15,7 миллиона гривен, не имея соответствующих доходов и сбережений.

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Андрею Смирнову суд избрал меру пресечения

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 28 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 10 миллиона гривен залога к бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины.

Кроме этого на Смирнова были возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения,

– отметили в САП.

В прокуратуре также отметили, что срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого продлится до 28 июля 2024 года.

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