Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову объявили о подозрении, − СМИ
Источник:Украинская правда
По сообщению СМИ, бывшему заместителю главы Офиса президента сообщили о подозрении. Речь идет об Андрее Смирнове.
29 марта президент Зеленский своим указом уволил с должности заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова. Теперь, по сообщению СМИ, стало известно, что чиновнику объявили о подозрении.
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Разоблачили на коррупции
Так, "Украинская правда" со ссылкой на несколько собеседников в правоохранительных органах пишет, что бывшему заместителю Андрея Ермака Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
Отметим, что в Офисе президента в должности заместителя Смирнов состоял с осени 2019 года.
В 2022 году чиновник попал в скандал. Тогда вышло расследование "Украинской правды". Там говорилось, что брат Андрея Смирнова якобы приобрел квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, значительно ниже рыночной. Общая сумма имущества составила четверть миллиона долларов. Также брат руководителя ОП якобы приобрел апартаменты площадью 100 квадратных метров в жилом комплексе "Авалон-37" за свыше 1,6 миллиона гривен, в то время как рыночная стоимость такого жилья колеблется в пределах 6 миллионов гривен.
Разоблачена коррупционная группа, возглавляемая экс-советником ОП
- В начале апреля НАБУ сообщило о разоблачении группы, которая завладела 95 миллионами гривен на закупки трансформаторов для Укрзализныци. Эта группа действовала группа с 2021 года и пыталась контролировать средства Укрзализныци.
- В июне – декабре 2022 года руководитель этой группы Артем Шило, бывший советник Офиса Президента и в дальнейшем сотрудник СБУ, через подконтрольные служебные УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.
- В ходе расследования выяснилось, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости.
- Кроме того, Шило отклонял предложения других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями, объясняя это письмом СБУ "О угрозах государственной безопасности". В то же время тендер якобы "выиграла" компания, которая имела связи с Россией. Впрочем, этот факт Шило проигнорировал.
- В целом Укрзализныця понесла убытки на сумму 94,7 миллиона.