Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову объявили о подозрении, − СМИ

По сообщению СМИ, бывшему заместителю главы Офиса президента сообщили о подозрении. Речь идет об Андрее Смирнове.

29 марта президент Зеленский своим указом уволил с должности заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова. Теперь, по сообщению СМИ, стало известно, что чиновнику объявили о подозрении.

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Разоблачили на коррупции

Так, "Украинская правда" со ссылкой на несколько собеседников в правоохранительных органах пишет, что бывшему заместителю Андрея Ермака Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Отметим, что в Офисе президента в должности заместителя Смирнов состоял с осени 2019 года.

В 2022 году чиновник попал в скандал. Тогда вышло расследование "Украинской правды". Там говорилось, что брат Андрея Смирнова якобы приобрел квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, значительно ниже рыночной. Общая сумма имущества составила четверть миллиона долларов. Также брат руководителя ОП якобы приобрел апартаменты площадью 100 квадратных метров в жилом комплексе "Авалон-37" за свыше 1,6 миллиона гривен, в то время как рыночная стоимость такого жилья колеблется в пределах 6 миллионов гривен.

Разоблачена коррупционная группа, возглавляемая экс-советником ОП