29 березня президент Зеленський своїм указом звільнив з посади заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова. Тепер, за повідомленням ЗМІ, стало відомо, що посадовцю оголосили про підозру.

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Викрили на корупції

Так, "Українська правда" із посиланням на кілька співрозмовників у правоохоронних органах пише, що колишньому заступнику Андрія Єрмака Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Зазначимо, що в Офісі президента на посаді заступника Смирнов перебував з осені 2019 року.

У 2022 чиновник потрапив у скандал. Тоді вийшло розслідування "Української правди". Там йшлося про те, що брат Андрія Смирнова нібито придбав квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринкову. Загальна сума майна становила чверть мільйона доларів. Також брат керівника ОП начебто придбав апартаменти площею 100 квадратних метрів у житловому комплексі "Авалон-37" за понад 1,6 мільйона гривень, тоді як ринкова вартість такого житла коливається в межах 6 мільйонів гривень.

Викрито корупційну групу, яку очолював ексрадник ОП