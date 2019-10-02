Экс-депутат от "Самопомочи" Подоляк стала заместителем министра культуры

Кабинет Министров поддержал распоряжение о назначении трех заместителей министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Одним из них стала экс-депутат от "Самопомочи" Ирина Подоляк.

Что известно об Ирине Подоляк

Ирина Подоляк родилась 2 мая 1967 года. В 1990 году окончила филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко (далее – ЛНУ) с отличием. Училась она по специальности "украинский язык и литература". Кроме того, в 2002 году Подоляк получила квалификацию юриста на юридическом факультете ЛНУ.

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Относительно трудовой деятельности, в 1980-годах Ирина Подоляк работала воспитательницей в одном из детских садов в Золочеве на Львовщине, а после окончания аспирантуры в ЛНУ – в творческом объединении "Центр Европы".

Успела бывшая представительница "Самопомочи" поработать и во Львовском горсовете. В частности, с 1994 года по 1998 год возглавляла информационный отдел Львовского горисполкома, с 2002 по 2012 год возглавляла отдел зарубежного сотрудничества управления информационной политики и внешних отношений, а с 2012 по 2014 год была начальницей управления культуры департамента гуманитарной политики.

С 1998 по 2002 год Ирина работала менеджером "Независимого культурологического журнала "Ї" и координатором проектов USAID (Агентство США по международному развитию) во Львове.

Выбрали ее в Верховную Раду VIII созыва по мажоритарному избирательному округу № 116. Представляла политик в предыдущем парламенте "Объединение "Самопомич". Также была первым заместителем председателя Комитета по вопросам культуры и духовности.

За пять лет в Раде Ирина Подоляк стала автором и инициатором 35 законов. В 2017 году Комитет избирателей Украины назвал ее в числе трех самых продуктивных депутатов парламента, а в 2019-м году она вошла в число 25 народных депутатов с самыми высокими показателями добропорядочности согласно исследованию движения "Честно".

Кроме того, первым заместителем министра культуры стал Анатолий Максимучук и еще одним заместителем – Владимир Шумилин.

Что известно об Анатолии Максимчуке?

Он родился 14 января 1980 года. Окончил Киевский политехнический институт и Киево-Могилянскую бизнес-школу, работал заместителем генерального директора ООО "Старлайт Медиа".

Что известно о Владимире Шумилине?

Он родился 25 июля 1961 года. Окончил Киевский национальный университет имени Шевченко и Международный институт менеджмента. Является основателем группы компаний АТМ, которая занимается проектированием и строительством спортивных сооружений.

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29 августа по решению Верховной Рады министерство культуры молодежи и спорта возглавил Владимир Бородянский. Через некоторое время он представил часть своей команды. Подробнее с биографией Бородянского Вы можете ознакомиться по этой ссылке.