Ексдепутатка від "Самопомочі" Подоляк стала заступником міністра культури

Кабінет Міністрів підтримав розпорядження про призначення трьох заступників міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського. Одним із них стала ексдепутатка від "Самопомочі" Ірина Подоляк.

Що відомо про Ірину Подоляк

Ірина Подоляк народилася 2 травня 1967 року. У 1990 році закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – ЛНУ) з відзнакою. Вчилася вона за спеціальністю "українська мова та література". Крім того, у 2002 році Подоляк здобула кваліфікацію юриста на правничому факультеті ЛНУ.

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Щодо трудової діяльності, у 1980-роках Ірина Подоляк працювала вихователькою в одному з дитячих садків у Золочеві на Львівщині, а після закінчення аспірантури в ЛНУ – у творчому об'єднанні "Центр Європи".

Встигла колишня представниця "Самопомочі" попрацювати й у Львівській міськраді. Зокрема, з 1994 року по 1998 рік очолювала інформаційний відділ Львівського міськвиконкому, з 2002 по 2012 рік очолювала відділ закордонної співпраці управління інформаційної політики та зовнішніх відносин, а з 2012 по 2014 рік була начальницею управління культури департаменту гуманітарної політики.

З 1998 по 2002 рік Ірина працювала менеджеркою "Незалежного культурологічного часопису Ї" та координаторкою проектів USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) у Львові.

Обрали її до Верховної Ради VIII скликання за мажоритарним виборчим округом № 116. Представляла політикиня у попередньому парламенті "Об'єднання "Самопоміч". Також була першим заступником голови Комітету з питань культури та духовності.

За п'ять років у Раді Ірина Подоляк стала авторкою та ініціаторкою 35 законів. У 2017 році Комітет виборців України назвав її серед трьох найпродуктивніших депутатів парламенту, а у 2019-му році вона увійшла до числа 25 народних депутатів з найвищими показниками доброчесності за результатами дослідження руху "Чесно".

Крім того, першим заступником міністра культури став Анатолій Максимучук і ще одним заступником – Володимир Шумілін.

Що відомо про Анатолія Максимчука? Він народився 14 січня 1980 року. Закінчив Київський політехнічний інститут і Києво-Могилянську бізнес-школу, працював заступником генерального директора ТОВ "Старлайт Медіа".



Що відомо про Володимира Шуміліна? Він народився 25 липня 1961 року. Закінчив Київський національний університет імені Шевченка та Міжнародний інститут менеджменту. Є засновником групи компаній АТМ, яка займається проектуванням і будівництвом спортивних споруд.

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29 серпня за рішення Верховної Ради міністерство культури молоді та спорту очолив Володимир Бородянський. За деякий час він представив частину своєї команди. Детальніше з біографією Бородянського Ви можете ознайомитися за цим посиланням.