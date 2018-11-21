Экс-глава ГФС Продан пообещал, что лично придет в антикоррупционную прокуратуру

Подозреваемый в незаконном обогащении бывший и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан заявил, что на следующей неделе вернется в Киев после лечения за рубежом. Об этом экс-глава ГФС уже проинформировал Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Свое заявление Продан опубликовал в Facebook.

"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское заведение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов появиться в САП", – написал экс-глава ГФС.

Читайте также: Мошенническая схема: есть ли связь между Проданом и Гройсманом

Продан отметил, что "эта история с повестками, подозрениями" была устроена, чтобы напугать его, чтобы он не возвращался в Украину.

Многие надеялись, что я останусь за границей. Ведь в таком случае и доказывать ничего не надо. Не вернулся, спрятался, подтвердил, что действительно виноват... Я возвращаюсь,

– отметил Продан.

Напомним, в июле 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Мирослав Продан подозревается в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню. Впоследствии Луценко сообщил, что ГПУ собирает доказательства по делу о контрабанде против Продана.

В свою очередь в июле Продан обвинил работников ГПУ в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ.

В сентябре 2018 Продан уволился с должности и. о. председателя ГФС. В ноябре Продан получил повестку от САП с требованием явиться на допрос, однако экс-глава ГФС заявил, что находится на лечении за границей, поэтому не может этого сделать.

16 ноября САП заочно объявила Продану о подозрении в совершении преступления.

В чем подозревают Мирослава Продана?

За время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя председателя ГФС с июля 2016 года по июнь 2018 года Продан получил в собственность более 89 миллионов гривен. По данным следствия, за эти деньги он приобрел ряд объектов недвижимости, автомобилей и зарегистрировал их на близких людей.