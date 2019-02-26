Экс-руководителю Генштаба ВСУ Замане, подозреваемого в государственной измене, избрали меру

Держать под стражей до 27 марта – так решил Печерский районный суд Киева в отношении бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил времен президента Януковича Владимира Заманы. Его подозревают в причастности к разрушению украинского войска.

Перед судом жилище военного обыскали, а затем вручили ему подозрение.

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В чем обвиняют Владимира Заману?

• В значительном сокращении личного состава боеспособных военнослужащих на почти 17 тысяч бойцов.

• В расформировании военных частей, таких оказалось более 70, среди них 19 авиационных.

• В уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.

Сам Владимир Замана назвал подозрение чепухой: "За пять лет никто у меня ничего не спрашивал. И вдруг кто-то решил такое решение принять".

Смотрите видео с комментарием Владимира Заманы:

Кто такой Владимир Замана?

Генерал-полковник. С 2012 года – руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 18 февраля 2014 года во время Революции Достоинства отказался выполнять преступный приказ руководства государства о применении силы к Майдану. С февраля по июнь 2014 был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

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