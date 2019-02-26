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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Екс-керівнику Генштабу ЗСУ Замані, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід

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      Володимиру Замані обрали запобіжний захід
      Володимиру Замані обрали запобіжний захід / 24 канал

      Тримати під вартою до 27 березня – так вирішив Печерський районний суд Києва щодо колишнього начальника Генштабу Збройних сил часів президента Януковича Володимира Замани. Його підозрюють причетності до руйнування українського війська.

      Перед судом помешкання військового обшукали, а потім вручили йому підозру.

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      У чому звинувачують Володимира Заману?

      • У значному скороченні особового складу боєздатних військовослужбовців на майже 17 тисяч бійців.
      • У розформуванні військових частин, таких виявилося понад 70, серед них 19 авіаційних.
      • У знищенні військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.

      Сам Володимир Замана назвав підозру нісенітницею: "За п'ять років ніхто у мене нічого не питав. І раптом хтось вирішив таке рішення приняти".

      Дивіться відео з коментарем Володимира Замани:

      Хто такий Володимир Замана? Генерал-полковник. З 2012 року – керівник Генерального штабу Збройних сил України. 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності відмовився виконувати злочинний наказ керівництва держави про застосування сили до Майдану. З лютого до червня 2014 був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.

      справа про державну зраду замана: хроніка подій
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      Теги: Новини України Розслідування Печерський суд Києва Збройні сили України Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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