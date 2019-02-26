Екс-керівнику Генштабу ЗСУ Замані, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід
Тримати під вартою до 27 березня – так вирішив Печерський районний суд Києва щодо колишнього начальника Генштабу Збройних сил часів президента Януковича Володимира Замани. Його підозрюють причетності до руйнування українського війська.
Перед судом помешкання військового обшукали, а потім вручили йому підозру.
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У чому звинувачують Володимира Заману?
• У значному скороченні особового складу боєздатних військовослужбовців на майже 17 тисяч бійців.
• У розформуванні військових частин, таких виявилося понад 70, серед них 19 авіаційних.
• У знищенні військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.
Сам Володимир Замана назвав підозру нісенітницею: "За п'ять років ніхто у мене нічого не питав. І раптом хтось вирішив таке рішення приняти".
Дивіться відео з коментарем Володимира Замани:
Хто такий Володимир Замана? Генерал-полковник. З 2012 року – керівник Генерального штабу Збройних сил України. 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності відмовився виконувати злочинний наказ керівництва держави про застосування сили до Майдану. З лютого до червня 2014 був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.
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25 лют 2019Екс-керівника Генштабу ЗСУ Заману затримали