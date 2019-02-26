Екс-керівнику Генштабу ЗСУ Замані, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід

Тримати під вартою до 27 березня – так вирішив Печерський районний суд Києва щодо колишнього начальника Генштабу Збройних сил часів президента Януковича Володимира Замани. Його підозрюють причетності до руйнування українського війська.

Перед судом помешкання військового обшукали, а потім вручили йому підозру.

Читайте також: Справу Савченко і Рубана перенесли вже у третій суд: де відбуватиметься розгляд

У чому звинувачують Володимира Заману?

• У значному скороченні особового складу боєздатних військовослужбовців на майже 17 тисяч бійців.

• У розформуванні військових частин, таких виявилося понад 70, серед них 19 авіаційних.

• У знищенні військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.

Сам Володимир Замана назвав підозру нісенітницею: "За п'ять років ніхто у мене нічого не питав. І раптом хтось вирішив таке рішення приняти".

Дивіться відео з коментарем Володимира Замани:

Хто такий Володимир Замана? Генерал-полковник. З 2012 року – керівник Генерального штабу Збройних сил України. 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності відмовився виконувати злочинний наказ керівництва держави про застосування сили до Майдану. З лютого до червня 2014 був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.