Экс-главу Нацбанка Шевченко объявили в международный розыск, – ГПК

Кирилла Шевченко – экс-главу Нацбанка – объявили в международный розыск. Он уехал из Украины по служебному паспорту.

Новость сообщил Центр противодействия коррупции со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда. Там Шевченко заочно выбирают меру пресечения.

Заметьте Экономических причин для увольнения Кирилла Шевченко не было, кроме одной, – эксперт

Экс-главу Нацбанка Шевченко объявили уже и в международный розыск, а из Украины он выезжал по служебному паспорту,

– говорится в сообщении.

Шевченко уехал в Лондон в командировку и не вернулся

Еще в сентябре Шевченко уехал в Лондон в командировку. Она завершилась уже через день. В то же время в Украину экс-глава Нацбанка уже не вернулся. Он самостоятельно отправил себя в отпуск. Сначала он должен был продолжаться до 30 сентября, впоследствии – до 7 октября.

Уже 4 октября в соцсети Шевченко сообщил, что уходит в отставку. Такое решение он объяснил проблемами со здоровьем. Тем временем уже через 2 дня НАБУ сообщило Шевченко о подозрении. Он оперативно отреагировал на сообщение и заявил, что новость стала для него неожиданной.

Тогда Шевченко рассказал, что находится на лечении.