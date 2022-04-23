Экс-главе Госрезерва сообщили о подозрении в растрате 10 миллионов гривен

Бывшему главе Государственного агентства резерва сообщили о подозрении в преступлении. Он мог растратить 9,5 миллиона гривен на собственные цели.

Если вину экс-чиновника докажут, ему будет грозить от 2 до 5 лет заключения. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 23 апреля.

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По данным следствия, экс-глава Госрезерва Украины в 2017 году необоснованно использовал более 9,5 миллиона гривен бюджетных средств.

Деньги он направил на оплату и поставку в государственный резерв сверхурочных тонн смазочного масла. Хотя разрешения на финансирование топлива не было.

В настоящее время правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого. Они решают вопрос об избрании меры пресечения.

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