Якщо провину ексчиновника доведуть, то йому загрожуватиме від 2 до 5 років ув'язнення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 23 квітня.

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За даними слідства, ексочільник Держрезерву України у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

Гроші він направив на оплату та постачу до державного резерву наднормових тонн мастильної оливи. Хоч дозволу на фінансування палива не було.

Наразі правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. Вони вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

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