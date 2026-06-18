Об этом сообщает Центр по борьбе с коррупцией.

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Напомним, Павла Вовка подозревают в создании преступной организации с целью оказания влияния на государственную власть. Он был руководителем Окружного административного суда Киева, который принимал решения о запрете Майдана и блокировании реформ. Именно Вовк стал лицом коррупции в судебной системе Украины.

Также в 2022 году экс-глава ОАСК фигурировал в материалах о возможных планах по "легитимизации" Виктора Януковича.

Отметим, что дело Вовка и еще шестерых судей ОАСК о создании преступной организации с целью захвата государственной власти и вынесении заказных решений за взятки рассматривается Высшим антикоррупционным судом еще с 2022 года.

При этом с должности судьи Высший совет правосудия освободил Вовка 18 марта 2025 года.

Впрочем, судья активно пытался вернуть себе место в ОАСК и влияние на судебную власть – он решил обжаловать решение ВСП в Большой палате Верховного суда. Отмечалось, что риск восстановления Вовка в должности высок.

Но в четверг, 18 июня, Большая палата ВС отказала судье в ходатайстве о восстановлении в должности.

К слову, на прошлой неделе Верховный Суд восстановил в должности фигурантку "плёнок ОАСК" Алёну Мазур, а за несколько дней до этого принял решение в пользу заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова.