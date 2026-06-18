Про це інформує Центр протидії корупції.

Дивіться також Україна вдарила по російській пропаганді та суддях: кого внесли до санкційного списку

Нагадаємо, Павла Вовка підозрюють у створенні злочинної організації з метою впливу на державну владу. Він був керівником Окружного адміністративного суду Києва, який ухвалював рішення щодо заборони Майдану та блокування реформ. Саме Вовк став обличчям корупції у судовій системі України.

Також у 2022 році ексглава ОАСК фігурував у матеріалах щодо можливих планів із "легітимізації" Віктора Януковича.

Зауважимо, що справа Вовка та ще шістьох суддів ОАСК щодо створенні злочинної організації для захоплення державної влади та ухваленні замовних рішень за хабарі розглядається Вищим антикорупційним судом ще з 2022 року.

Тоді як з посади судді Вища рада правосуддя звільнила Вовка 18 березня 2025 року.

Втім, суддя активно намагався повернути своє місце у ОАСК й вплив на судову владу – він вирішив оскаржити рішення ВРП у Великій палаті Верховного суду. Зазначалось, що ризик поновлення Вовка на посаді є високим.

Та у четвер, 18 червня, Велика палата ВС відмовила судді у клопотанні щодо відновлення на посаді.

До слова, минулого тижня Верховний Суд поновив на посаді фігурантку "плівок ОАСК" Альону Мазур, а за кілька днів перед цим ухвалив рішення на користь заступника голови ОАСК Євгенія Аблова.