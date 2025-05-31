В Украине завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии: что нашли археологи
- Украинско-польская археологическая экспедиция обнаружила братскую могилу с останками 42 человек, среди которых 10 детей, на месте Волынской трагедии.
- Перед эксгумацией провели подготовительные работы, собрав свидетельства, анализируя архивные материалы, и теперь будет проведена генетическая экспертиза для установления имен погибших.
В мае в Украине завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии. Украинско-польская археологическая экспедиция обнаружила братскую могилу с останками 42 человек, среди которых 10 детей.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу украинской команды, археолога ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" Алину Харламову в интервью "РБК-Украина".
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Что нашли археологи на месте Волынской трагедии
Харламова рассказала, что во время эксгумации жертв Волынской трагедии была обнаружена братская могила, в которой находились останки 42 человек, среди них около 10 детей. Трое из них – совсем маленькие, в возрасте до трех лет. Среди взрослых – примерно половина женщин и половина мужчин.
Перед проведением раскопок экспедиция провела значительную подготовительную работу: собрали свидетельства очевидцев, проанализировали архивные материалы и проводили поисковые работы, пока не наткнулись на край этой братской могилы. Саму эксгумацию провели между концом апреля и началом мая.
Польская сторона предоставила списки возможных жертв, которые могли быть похоронены в братской могиле. Археолог добавила, что теперь будут установлены конкретные имена людей, которые там были похоронены.
Позже будет проведена генетическая экспертиза и, надеюсь, удастся установить имена лиц, которых мы нашли,
– объяснила она.
Однако перевозить останки в Польшу не планируют – перезахоронение осуществят в селе Пужники, где погибшие и жили.