В Украине завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии: что нашли археологи

В мае в Украине завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии. Украинско-польская археологическая экспедиция обнаружила братскую могилу с останками 42 человек, среди которых 10 детей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу украинской команды, археолога ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" Алину Харламову в интервью "РБК-Украина".

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Что нашли археологи на месте Волынской трагедии

Харламова рассказала, что во время эксгумации жертв Волынской трагедии была обнаружена братская могила, в которой находились останки 42 человек, среди них около 10 детей. Трое из них – совсем маленькие, в возрасте до трех лет. Среди взрослых – примерно половина женщин и половина мужчин.

Перед проведением раскопок экспедиция провела значительную подготовительную работу: собрали свидетельства очевидцев, проанализировали архивные материалы и проводили поисковые работы, пока не наткнулись на край этой братской могилы. Саму эксгумацию провели между концом апреля и началом мая.

Польская сторона предоставила списки возможных жертв, которые могли быть похоронены в братской могиле. Археолог добавила, что теперь будут установлены конкретные имена людей, которые там были похоронены.

Позже будет проведена генетическая экспертиза и, надеюсь, удастся установить имена лиц, которых мы нашли,

– объяснила она.

Однако перевозить останки в Польшу не планируют – перезахоронение осуществят в селе Пужники, где погибшие и жили.