В МИД Польши отреагировали на решение Украины возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии

В Министерстве иностранных дел Польши приветствовали готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Решение УНИП в Польше назвали "шагом в правильном направлении". Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский.

Читайте также В Украине планируют провести эксгумацию жертв Волынской трагедии

В МИД Польши прокомментировали решение Украины

Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует начать работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области. По словам представителя МИД Польши, "это хорошая информация и шаг в правильном направлении".

Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение действительно будет принято,

– подчеркнул Вронский.

Он также подчеркнул, что министр Сикорский рассматривает этот вопрос не как политический спор, а "призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти в отношении жертв ужасных событий на Волыни".

К слову, ранее в Польше заявили, что вопрос эксгумации жертв волынского преступления будет обсуждаться в контексте вступления Украины в ЕС. Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, что Украина готова об этом разговаривать.