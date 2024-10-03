Об этом сообщил глава МИД Польши. Сикорский подчеркнул, что во время переговоров в Киеве получил заверения, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии будет решен.

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В Польше прокомментировали конфликт с Украиной

Сикорский подчеркнул, что в Польше существует национальный консенсус относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Он сказал, что эксгумации добивается, в частности, президент Анджей Дуда, а также спикер Сейма Шимон Головня и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Журналистка радиостанции отметила, что Украина не соглашается на эксгумацию польских жертв, зато позволила эксгумацию солдат вермахта.

На вопрос ведущей, действительно ли дошло до конфликта на встрече между Зеленским и Сикорским в Киеве, о котором сообщали медиа, польский министр отметил: "Я действительно могу поставить вопрос ребром. Посмотрим в дальнейшем по их поступкам".

Напомним, что Министерство иностранных дел Польши приветствовало готовность Украинского института национальной памяти возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии, назвав это "шагом в правильном направлении".

К слову, ранее в Польше заявили, что вопрос эксгумации жертв волынского преступления будет обсуждаться в контексте вступления Украины в ЕС. Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, что Украина готова об этом разговаривать.