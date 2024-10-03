Про це повідомив голова МЗС Польщі. Сікорський підкреслив, що під час переговорів у Києві отримав запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії буде вирішене.

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У Польщі прокоментували конфлікт із Україною

Сікорський підкреслив, що в Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він сказав, що ексгумації домагається, зокрема, президент Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня і глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Журналістка радіостанції наголосила, що Україна не погоджується на ексгумацію польських жертв, натомість дозволила ексгумацію солдатів вермахту.

На запитання ведучої, чи справді дійшло до конфлікту на зустрічі між Зеленським і Сікорським у Києві, про який повідомляли медіа, польський міністр зазначив: "Я справді можу поставити питання руба. Побачимо надалі за їхніми вчинками".

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Польщі привітало готовність Українського інституту національної пам'яті відновити ексгумацію жертв Волинської трагедії, назвавши це "кроком у правильному напрямку".

До слова, раніше в Польщі заявили, що питання ексгумації жертв волинського злочину буде обговорюватись у контексті вступу України до ЄС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що Україна готова про це розмовляти.