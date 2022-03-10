Эксканцлер Германии Шредер встретится с Путиным якобы для переговоров по Украине

10 марта 2022 , 16:16
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Источник:

Politico

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся близким другом Владимира Путина, встретится с президентом РФ. Он якобы едет к Путину говорить об Украине.

Встреча между Путиным и Шредером должна состояться 10 марта в Москве. Детали встречи не сообщаются.

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Издание Politico отмечает, что встреча состоится в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

Шредер занимает высокооплачиваемые должности в энергетических компаниях РФ

  • Шредер, хоть раскритиковал войну России против Украины, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки".
  • Эксканцлер Германии считает, что НАТО слишком далеко расширилось к востоку.
  • Он занимает высокооплачиваемые должности в энергетических компаниях РФ. Социал-демократическая партия, в которую входит политик, требует, чтобы он ушел в отставку из российских компаний.

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Автор: Михайло Гема