Копии космических ракет и межгалактические шаттлы: предприниматель собрал эксклюзивную коллекцию

В Кропивницком презентовали познавательную выставку о космосе. Уникальные экспонаты собрал предприниматель из Харькова. Теперь эксклюзивную коллекцию показывает по всей Украине.

Какой ребенок не хочет стать астронавтом, примерять скафандр или полетать на звездолете? Все это можно сделать на выставке "Космопарк".

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Для посетителей открыли 2 выставочных зала, которые в целом насчитывают почти 30 игровых локаций. На одной из которых, например, можно сесть за виртуальный штурвал космического истребителя.



Виставка в Кропивницком / Коллаж 24 канала

Рядом – массу тела человека на других планетах показывают межгалактические весы. Например, если ваш вес на Земле – 65 килограммов. То на Сатурне она составит 57 килограммов.

Какой космос на самом деле

Гироскоп – самый экстремальный аттракцион на выставке. С его помощью космонавты тренируют свой вестибулярный аппарат.

С начала года выставка уже побывала в Николаеве, Херсоне и Кривом Роге. В Украине аналогов ей нет, как утверждают организаторы. Создали экспозицию, чтобы расширить представления людей о космосе.

Выставка сочетает в себе интерактивность и теоретичность. Это позволяет лучше воспринять информацию об огромных масштабах космоса, о его многогранности и неисчерпаемом запасе интересных фактов, которые можно о нем узнать,

– пояснил администратор выставки Алексей.

Из Кропивницкого выставка отправится в Запорожье. В планах организаторов на протяжении 2-х лет объехать с ней всю Украину.

Познавательная выставка о космосе в Кропивницком: смотрите видео