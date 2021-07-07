Экс-министра Рудьковского выпустили из-под стражи

7 июля 2021 , 16:53
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Источник:

"Украинская правда"

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему министру Николаю Рудьковскому. Его подозревают в похищении человека.

Рудьковского выпустили из СИЗО

Суд 5 июля выпустил бывшего министра транспорта и связи из СИЗО. Об этом ходатайствовали адвокаты подозреваемого.

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Теперь Рудьковский будет находиться под ночным домашним арестом до 2 сентября 2021 года.

Подозреваемому запрещено с 22:00 до 06:00 покидать место своего проживания в Киевской области за исключением оказания ему неотложной медицинской помощи,
– заявили в Службе безопасности.

Постановление Печерского районного суда может быть обжаловано по жалобе прокурора Офиса генпрокурора.

Меру пресечения чиновнику избрали в виде содержания под стражей по делу организации похищения Олега Семинского. Потерпевший возглавлял компанию "Нефтегаздобыча", а теперь является нардепом от "Слуги народа".

В чем обвиняют Рудьковского

  • В феврале 2021 Рудьковский и еще 4 фигурантов дела получили сообщение о подозрении в похищении Семинского. В 2012 году политика похитили и больше 3 лет держали в плену, требуя 200 миллионов долларов.
  • Якобы именно Рудьковский был организатором преступления. Кроме того, он якобы привлек представителей "криминального мира".
Автор: Софія Мінджоса