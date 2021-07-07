Экс-министра Рудьковского выпустили из-под стражи

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему министру Николаю Рудьковскому. Его подозревают в похищении человека.

Рудьковского выпустили из СИЗО

Суд 5 июля выпустил бывшего министра транспорта и связи из СИЗО. Об этом ходатайствовали адвокаты подозреваемого.

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Теперь Рудьковский будет находиться под ночным домашним арестом до 2 сентября 2021 года.

Подозреваемому запрещено с 22:00 до 06:00 покидать место своего проживания в Киевской области за исключением оказания ему неотложной медицинской помощи,

– заявили в Службе безопасности.

Постановление Печерского районного суда может быть обжаловано по жалобе прокурора Офиса генпрокурора.

Меру пресечения чиновнику избрали в виде содержания под стражей по делу организации похищения Олега Семинского. Потерпевший возглавлял компанию "Нефтегаздобыча", а теперь является нардепом от "Слуги народа".

В чем обвиняют Рудьковского