Экс-министру Насалику сообщили о подозрении, – СМИ

Игорю Насалику сообщили о подозрении. Экс-министру инкриминируют подписание убыточных для государства соглашений.

Говорится, что эти соглашения подписаны в пользу компаний, связанных с Дмитрием Фирташем. Речь идет о сумме в размере 1,5 миллиарда гривен. Редакция 24 Канала пытается связаться с Офисом генпрокурора, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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Насалик – бывший глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Ранее его подозревали в декларировании недостоверной информации. Речь шла о замалчивании в декларации финансового обязательства.

Тогда дело закрыл ВАКС. Ответственность за преступление была отменена. Насалик добился, чтобы дело возобновили. Экс-министр заявлял, что хочет доказать собственную невиновность. В то же время ВАКС повторно закрыл уголовное производство.

Арахамия о первых успехах "весенних посадок"

Давид Арахамия 1 февраля заявил, что уже есть первые успехи в рамках обещанных "весенних посадок". В частности, состоялся ряд обысков у должностных лиц и структур.

Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться,

– отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что, в частности, прошли обыски в Налоговой.