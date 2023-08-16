Доверие президента, народа и партнеров – эксперт о критериях выбора нового главы Минобороны

В обществе снова начали дискутировать по поводу отставки Алексея Резникова. Несмотря на то, что никаких официальных подтверждений пока не поступало, украинское инфопространство активно обсуждает эту тему.

Так, политический эксперт и главный редактор издания "Хвыля" Юрий Романенко сформировал критерии отбора кандидатов на этот пост. Какими могут быть требования к новому министру, по мнению политолога, рассказываем в материале.

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Отсутствие "коррупционного шлейфа" и доверие Зеленского

Поиски нового министра обороны будут происходить с учетом широкого спектра требований к главе военного ведомства воюющей страны. Поэтому, если придется выбирать нового руководителя Минобороны, будут учитывать следующие критерии:

доверие президента;

крепкая поддержка основных партнеров Украины;

отличная осведомленность в оборонной сфере изнутри;

наличие широких контактов и команды, чтобы без "раскачки" взять под контроль процессы управления.

Именно такими будут ожидания государства к кандидату, по словам Юрия Романенко. Кроме того, человек, претендующий на эту должность, должен иметь достаточный политический и аппаратный вес, чтобы сохранять балансы в правительстве и в отношениях между Банковой и военными.

А также пользоваться поддержкой в ключевых сообществах – в парламенте, оборонной промышленности, среди волонтеров, активистов и так далее. Министр, добавляет Романенко, не должен иметь "отрицательного шлейфа", особенно что касается коррупции.

На это накладываются и новые задачи, отмечает эксперт: