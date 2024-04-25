Эксперт о расширении перечня атак от СБУ: Настала очередь российских нефтебаз

Служба Безопасности увеличивает перечень российских объектов, по которым наносят удары дроны Службы. Теперь в перечень попали крупные нефтебазы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт считает, что удары по нефтебазам – это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России.

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Эксперт об атаках на российские нефтебазы

"Увеличивается перечень целей, по которым бьет СБУ. Так, их дроны за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России. Теперь очередь дошла и до крупных нефтяных баз. Кроме того, напомню, что также атакуют металлургические заводы и авиабазы", – акцентирует политолог.

Загородний отмечает, что кроме эстетического удовольствия от российских пожаров, есть и чисто практический аспект. "По оценке западных СМИ (в частности CNN), удары СБУ по нефте-газовому сектору России имеют большее влияние на российскую экономику, чем все санкции западных стран. К тому же Россия вынуждена прикрывать сотни объектов в своем тылу. Это влияет на количество российского ПВО, которое задействовано на фронте – враг вынужден перебрасывать ПВО в тыл, что играет на руку украинским воинам", – пишет эксперт.

"Как оно горит" на России нравится не всем. Как доказательство, главу СБУ заочно "арестовали" в Москве. Однако, уверен, на продолжение и интенсивность спецопераций это никак не повлияет,

– резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что "Роснефть" недосчиталась сразу двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов за одну ночь, после атаки дронов СБУ – в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.