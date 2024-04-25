Про це пише політолог Тарас Загородній. Експерт вважає, що удари по нафтобазах – це продовження системної роботи СБУ по руйнуванню ключової та бюджетоутворювальної галузі Росії.

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Експерт про атаки на російські нафтобази

"Збільшується перелік цілей, по яких б'є СБУ. Так, їхні дрони за останній час успішно атакували вже 13 нафтопереробних заводів Росії. Тепер черга дійшла і до великих нафтових баз. Крім того, нагадаю, що також атакують металургійні заводи і авіабази", – акцентує політолог.

Загородній наголошує, що крім естетичного задоволення від російських пожеж, є і суто практичний аспект. "За оцінкою західних ЗМІ (зокрема CNN), удари СБУ по нафто-газовому сектору Росії мають більший вплив на російську економіку, ніж всі санкції західних країн. До того ж Росія змушена прикривати сотні об'єктів у своєму тилу. Це впливає на кількість російського ППО, яке залучене на фронті – ворог змушений перекидати ППО в тил, що грає на руку українським воїнам", – пише експерт.

"Як воно горить" на Росії подобається не всім. Як доказ, голову СБУ заочно "заарештували" у Москві. Однак, певен, на продовження і інтенсивність спецоперацій це аж ніяк не вплине,

– резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Роснєфть" недорахувалася одразу двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів за одну ніч, після атаки дронів СБУ – у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.