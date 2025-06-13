Чистая победа над спецслужбами России, – эксперт о спецоперации СБУ в офисе ФСБ в Москве:

После проведения уникальной спецоперации в ключевом "политическом офисе" предателей в Москве, СБУ одержала еще одну победу над спецслужбами врага.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя интервью тайного агента СБУ, который под прикрытием работал помощником предателя Владимира Сивковича, передает 24 Канал.

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Черненко отмечает высокий уровень умений СБУ

Эксперт акцентирует, что агент СБУ собирал уникальные данные о работе ФСБ в Москве и передавал их в Киев.

Раскрыта "внутрянка" работы офиса предателей в Москве. Это важные данные о том, как построена работа российских спецслужб и как они используют предателей. То, что СБУ имела агента на таком уровне в Москве – еще одно свидетельство высокого уровня работы Службы. Поставить своего человека в ключевую российскую структуру, которая занималась Украиной, а затем, после выполнения задания, еще и вывести агента на Родину – это высший пилотаж в работе спецслужбы. ФСБ десятилетиями строила свои сети в Украине, но они были уничтожены Службой,

– отметил политолог.

Черненко подчеркивает, что также стали известны детали разоблачения российского предателя, экс-руководителя Крымского управления СБУ Кулинича.

"Его летом 2022 года лично задерживал генерал-лейтенант Малюк. Тайный агент свидетельствует, что это был один из переломных моментов: Кулинич был основным звеном в схеме россиян. После его задержания ФСБ обвинила Сивковича в провале ключевой операции, которую они готовили много лет. Кулинич разваливал работу Крымского управления и, очевидно, играл основную для россиян роль во время полномасштабного вторжения. Поэтому его арест - крайне важный момент противостояния Службы безопасности с российскими спецслужбами", – считает политолог.

По словам Черненко, интервью еще раз демонстрирует нам, как СБУ стала топовой в мире и проводит уникальные операции против россиян: Малыш очистил Службу от предателей и начал реальную борьбу с российскими агентами.

Тайный агент подчеркнул, что именно при каденции Владимира Зеленского проводится наиболее эффективное очищение Украины от госизменников. И этот процесс продолжается,

– резюмировал эксперт.

Напомним, ранее тайный агент СБУ раскрыл подробности спецоперации в офисе Сивковича в Москве.