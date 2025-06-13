Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи інтерв’ю таємного агента СБУ, який під прикриттям працював помічником зрадника Володимира Сівковича, передає 24 Канал.

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Черненко відзначає високий рівень вмінь СБУ

Експерт акцентує, що агент СБУ збирав унікальні дані про роботу ФСБ у Москві та передавав їх у Київ.

Розкрита "внутрянка" роботи офісу зрадників у Москві. Це важливі дані про те, як побудована робота російських спецслужб та як вони використовують зрадників. Те, що СБУ мала агента на такому рівні в Москві – ще одне свідчення високого рівня роботи Служби. Поставити свою людину в ключову російську структуру, яка займалась Україною, а потім, після виконання завдання, ще й вивести агента на Батьківщину – це вищий пілотаж у роботі спецслужби. ФСБ десятиліттями будувала свої мережі в Україні, але вони були знищенні Службою,

– зазначив політолог.

Черненко підкреслює, що також стали відомі деталі викриття російського зрадника, екскерівника Кримського управління СБУ Кулініча.

"Його влітку 2022 року особисто затримував генерал-лейтенант Малюк. Таємний агент свідчить, що це був один із переломних моментів: Кулініч був основною ланкою у схемі росіян. Після його затримання ФСБ звинуватила Сівковича у провалі ключової операції, яку вони готували багато років. Кулініч розвалював роботу Кримського управління і, очевидно, відігравав основну для росіян роль під час повномасштабного вторгнення. Тому його арешт - вкрай важливий момент протистояння Служби безпеки з російськими спецслужбами", – вважає політолог.

За словами Черненка, інтерв'ю ще раз демонструє нам, як СБУ стала топовою у світі та проводить унікальні операції проти росіян: Малюк очистив Службу від зрадників та почав реальну боротьбу з російськими агентами.

Таємний агент підкреслив, що саме за каденції Володимира Зеленського проводиться найбільш ефективне очищення України від держзрадників. І цей процес триває,

– резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше таємний агент СБУ розкрив подробиці спецоперації в офісі Сівковича у Москві.